A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital determinou a suspensão dos subsídios recebidos pelo vereador Vander Temponi (PTB) e de seus quatro assessores denunciados pelo Ministério Público do Estado (MPRJ) pelo envolvimento no esquema de “rachadinha”. A decisão foi publicada na última segunda-feira (dia 7) após consulta feita pela presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda.

De acordo com sentença, o afastamento de Temponi do seu cargo “caracteriza impedimento temporário para oexercício do mandato, impondo-se, por conseguinte, a suspensão do pagamento dos subsídios”.

No último dia 29 de junho, a Câmara Municipal havia sido notificada sobre o afastamento do vereador. Temponi foi denunciado e responde pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e usurpação de função pública. A ação penal é um desdobramento da Operação Prática Nefasta, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPRJ. O parlamentar nega as acusações.

O agora ex-líder do governo Neto (PP) está proibido de frequentar as dependências dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Volta Redonda e do Estado do Rio pelo prazo de 180 dias.

