A Unimed Volta Redonda realizou, com participação das crianças assistidas pelo programa Curumim da Casa da Criança e do Adolescente, o plantio de hortaliças na unidade do projeto no bairro Volta Grande. A iniciativa da Cooperativa é resultado da semana do meio ambiente, realizada com os colaboradores e médicos cooperados, que incentivou a coleta seletiva e a reciclagem. Por meio de uma gincana, mais de 278 kg de materiais recicláveis foram arrecadados e revertidos em recursos para a ação social em parceria com o programa.

O projeto Curumim atende crianças e adolescentes em situação de risco social, na faixa etária entre 4 e 18 anos incompletos. Além de trabalhar na prevenção da violência, o programa oferece oficinas de esportes e atividades artísticas.

Para a vice-presidente da Unimed Volta Redonda, a médica Elaine de Fatima Nogueira, desenvolver ações como essa, em prol do meio ambiente, é uma oportunidade de impactar positivamente a comunidade. “A Unimed Volta Redonda está sempre em busca de iniciativas sustentáveis para a condução das nossas unidades e, principalmente, promover ações de responsabilidade socioambiental para influenciar as pessoas. Através dessas atitudes expandimos o cuidado da Unimed Volta Redonda para a comunidade ao nosso redor, contribuindo para a melhoria da condição de vida das pessoas”, disse.

Algumas das atividades desenvolvidas pela Unimed, são: coleta seletiva, gestão dos resíduos sólidos e líquidos, descarte consciente de sucata de cabos que já completaram seu ciclo de uso, reciclagem de lâmpadas, painel digital que monitora os sistemas de água, esgoto e eletricidade, sistema de captação de águas pluviais e prontuário eletrônico para redução da utilização de papel.

