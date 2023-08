O vereador Deco (PSC) se reuniu, nesta semana, com superintendente do DNIT no Rio de Janeiro, Engenheiro Fernando Luiz, para buscar informações sobre o andamento do projeto para construção de muro de contenção às margens da BR-393 na altura do bairro Metalúrgico.

Desde o início do período de chuvas, em março, o terreno, localizado na entrada do bairro começou a deslizar. Outro ponto está ao lado de um motel no bairro Assunção. A terra obstruiu a pista de descida no sentido Volta Redonda.

Segundo Deco, o projeto está em fase de elaboração e uma equipe fará ainda nesta semana a topografia do local. “Muitas moradias estão em risco devido ao deslizamento, além do transtorno na BR 393”, declarou. O parlamentar, que é morador do bairro 9 de Abril, pediu celeridade em Brasília para a realização da construção.