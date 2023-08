O vereador Hálison Vitorino (PP) comemorou o anúncio das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alzira Vargas, no bairro Retiro. Reivindicada pelo parlamentar, a obra no CMEI, foi anunciada pelo prefeito Antônio Francisco Neto, que já assinou as ordens de serviço para o início das obras. O parlamentar, ex-aluno da escola e morador do Retiro, disse que vai acompanhar de perto os serviços.

“É uma grande conquista para a nossa comunidade e estou muito feliz com a obra nesta escola, garantindo melhor qualidade ao atendimento dos alunos e professores da rede municipal”, ressaltou Hálison, lembrando que investimentos em Educação Pública, fazem parte das prioridades do seu mandato.

A previsão é que as obras tenham início neste mês e serão fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O custo da reforma do CMEI Alzira Vargas está orçado em R$ 2.243.060,10. As obras serão executadas pela Infinity Arquitetura e Construções, empresa vencedora da licitação que deverá contratar mão de obra local, como pedreiro, ajudante, servente, pintor, entre outros.