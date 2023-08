Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) e militares prenderam, na quarta-feira (dia 9), um homem por tentativa de homicídio. De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 20 de julho deste ano, quando o autor abordou a vítima, que é motorista de ônibus, e desferiu dezenas de facadas no rosto e no abdômen.

Após o registro do crime, a 107ª DP investigou, realizou um trabalho de inteligência e identificou o autor. Ele foi localizado no município de Três Rios, Região Centro-Sul Fluminense. Ainda segundo os agentes, o fato teria sido motivado por conta de desavenças pessoais com a vítima.