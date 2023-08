A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural(SEMADER), com apoio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou no dia 08 de agosto, o projeto piloto de coleta seletiva no município. Nesta etapa, os bairros Varjão, Bela Vista, São Jorge, Vale do Sol, Planalto e Jardim Real serão contemplados com a ação.

Vale ressaltar que entre os dias 24 e 31 de julho foram realizadas ações de conscientização para os moradores, com a distribuição de panfletos educativos, assim como montagem de tenda com material de divulgação. O principal objetivo foi orientar a população sobre a importância da separação e destinação correta dos materiais recicláveis.

A Coleta Seletiva é um serviço público de estímulo e suporte ao cidadão que adota boas práticas de gestão dos seus resíduos, incentivando-o a separar os itens que serão recolhidos e levados para a Cooperativa de Catadores Pinheiral em Ação.

De acordo com o secretário da SEMADER, Fábio Nogueira, a ação se torna essencial para a preservação do meio ambiente e ressalta que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso do projeto.

“Iniciamos essa ação com o intuito de oportunizar aos moradores o descarte correto de materiais. É de suma importância a participação da comunidade para que, juntos, possamos preservar o meio ambiente e garantir uma cidade limpa e agradável para todos”, explicou.