Um jovem de 23 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (dia 11), às 4h, acusado de furtar uma tabacaria localizada no Centro de Barra do Piraí. O indivíduo utilizou uma escada para invadir o estabelecimento, quebrando uma janela no segundo andar. A proprietária da loja, remotamente alertada pelo sistema de monitoramento e um sensor antifurto, comunicou o fato à Polícia Militar, que o localizou cerca de uma hora após o crime escondido próximo à linha férrea.

Ele conseguiu levar R$ 450 do local, porém, apenas R$ 45 foram encontrados com ele durante a prisão. O restante da quantia, de acordo com o jovem, foi entregue a um amigo para comprar drogas.

O suspeito admitiu em depoimento ser dependente de cocaína desde os 13 anos, justificando os furtos para custear o vício. O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, onde o caso foi registrado, destacou que o jovem havia sido solto recentemente após cumprir pena por um furto cometido na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin.

“Estamos diante de uma prisão importante e um retrato da triste realidade enfrentada por viciados que furtam ou roubam para comprar drogas. Essas pessoas se destroem e são um risco, já que tomam decisões equivocadas que as levam ao mundo do crime”, concluiu.