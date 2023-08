Um dos principais pontos de parada dos viajantes que transitam entre Rio e São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, a lanchonete Pastel da Serra sofreu um princípio de incêndio na manhã de sábado (dia 12). O estabelecimento fica na altura do quilômetro 209 de subida. No local, também funciona um posto de combustível, o que gerou preocupação entre os funcionários devido ao risco de alastramento das chamas. De acordo com testemunhas, o calor intenso do fogo chegou a estilhaçar os vidros de algumas janelas da lanchonete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h15min e a equipe do quartel de Paracambi respondeu ao chamado instantes depois. Os trabalhos de combate ao incêndio foram concluídos às 7h30min. Felizmente, não houve feridos no incidente.

Até o momento, as causas do incêndio permanecem desconhecidas.