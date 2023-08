O comércio está otimista com as vendas para o Dia dos Pais, que este ano será comemorado no próximo domingo (dia 13). A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa divulgou uma expectativa de aumento real em vendas e no tíquete médio de presentes, em torno de 10% comparado ao mesmo período do ano passado.

Proprietário de uma tradicional loja de roupas femininas e masculinas, Luis Antônio Feris reforça um quadro positivo para o Dia dos Pais. “Estamos confiantes, fizemos alguns ajustes ao longo dos últimos anos, e isso tem se refletido num resultado satisfatório. Esperamos pelo Dia dos Pais com vistas ao que o comércio já precisa trabalhar para o segundo semestre”, afirma Feris.

De acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o Dia dos Pais deve movimentar R$ 26,94 bilhões no comércio esse ano. A pesquisa aponta que 68% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Pais este ano. Na prática, isso significa que aproximadamente 110,5 milhões de pessoas devem presentear seus entes queridos no segundo domingo de agosto, um aumento numérico de 8,7 milhões na estimativa deste ano, quando comparado ao ano passado.

Entre aqueles que pretendem gastar mais, 41% desejam comprar presentes melhores, 40% acreditam que os preços dos produtos estão mais altos e 28% querem comprar mais presentes. Já entre aqueles que pretendem gastar menos, 34% querem economizar, 19% estão com o orçamento apertado, 12% citam as incertezas do cenário econômico e 12% vão dividir o valor do presente com outra pessoa. Para o tíquete médio, o valor está em torno de R$ 244 ao todo.

A maioria dos consumidores (76%) pretende pagar o presente à vista, principalmente no PIX (30%) e no dinheiro (24%). Por outro lado, 37% têm intenção de pagar parcelado, com destaque para o cartão de crédito (33%). Em média, serão feitas 4,2 prestações, com crescimento de 0,5 frente a 2022.

Entre os entrevistados, 62% pretendem presentear o próprio pai, 19% o esposo, 11% o pai de seus filhos e 9% o sogro. A maioria dos entrevistados (74%) pretende realizar suas compras nos canais físicos e a quando se trata dos fatores que influenciam no local de compra: 50% destacam o preço, 39% as promoções e descontos, 39% a qualidade dos produtos e 33% o frete grátis.

“A pesquisa da CNDL também serve de parâmetro para as vendas em nossa cidade e a primeira data comemorativa do segundo semestre funciona como um termômetro para o setor que acompanha as tendências de compra dos consumidores para as festas de final de ano. Esperamos esse crescimento com ânimo, já que os números têm demonstrado que os consumidores deverão gastar mais este ano em presentes”, explica o presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes.

Geração de emprego

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, a melhor perspectiva nas vendas deverá refletir-se nas contratações de trabalhadores temporários. “A contratação temporária por necessidade de mão de obra em datas comemorativas é sempre importante para o mercado de trabalho, pois muitas vezes é uma possibilidade de efetivação”, explica.

“O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro. E o aquecimento do varejo confirma a confiança de consumidores e empresários na melhoria, cada vez maior, da economia fluminense, sinalizada pela geração de empregos e renda que temos promovido, por meio da atração de investimentos e de novas empresas para o Rio de Janeiro”, afirma o governador Cláudio Castro (PL).