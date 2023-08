Pelo menos duas pessoas morreram após um acidente de trânsito na rodovia Rio-Santos, na altura do município de Mangaratiba, na manhã dessa segunda-feira (dia 14). A colisão aconteceu entre um carro de passeio e um ônibus fretado pela Marinha, que transportava militares até Angra dos Reis.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e encontraram um casal, que estava no automóvel de passeio, já em óbito. O corpo do homem que conduzia o veículo foi encontrado preso em meio às ferragens, segundo relatos dos bombeiros do destacamento local.

Nenhum dos militares ficou ferido. O ônibus transportava, ao todo, 45 integrantes das Forças Armadas.

Foto: redes sociais

Com informações do Metrópoles