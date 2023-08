O sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda mostrou agilidade e eficiência ao auxiliar na solução de mais um crime nesse domingo, dia 13. O Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recuperou um Toyota Etios preto exatos 27 minutos após ter recebido a denúncia de que o veículo havia sido furtado no bairro Aterrado. Todas as medidas cabíveis foram tomadas.

A denúncia foi feita ao 190 (Polícia Militar) às 16h23, recebida pela CAU (Central de Atendimento Único) e, imediatamente, passada ao Ciosp, onde se iniciou o monitoramento das imagens, a partir do endereço informado pela vítima de 38 anos e morador do Aterrado. Seguindo o trajeto feito, o veículo foi achado estacionado no bairro Jardim Paraíba e informado à Polícia Militar, que o encontrou e comunicou ao proprietário que teve seu veículo de volta às 16h50, exatos 27 minutos após fazer a denúncia.

“Mais uma ocorrência resolvida com sucesso, através do monitoramento das câmeras de segurança de Volta Redonda. Estão de parabéns os guardas municipais Silva e Dos Santos, o operador Jefferson e o PM Waldiney pela eficiência e rapidez com que o caso foi solucionado. Por isso são tão importantes que as denúncias sejam feitas”, enalteceu o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Ainda de acordo com o secretário, “o sucesso da localização é porque, além de identificar os veículos envolvidos nas ocorrências, as câmeras estão posicionadas de maneira que formam pequenos cinturões de segurança, o que facilita o monitoramento e ajuda na localização”, frisou.

Foto: Divulgação-Semop/PMVR.