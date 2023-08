No último mês, a Transporte Excelsior recebeu uma série de visitas do Sest/Senat, sistema que oferece serviços gratuitos aos colaboradores do setor rodoviário. O objetivo foi garantir uma melhor condição física e mental ao grupo de trabalhadores.

Uma das pautas abordadas foi sobre o enfrentamento das crises de ansiedade. Um bate-papo foi conduzido pela psicóloga Fernanda Matheus, que explicou cinco estratégias consideradas fundamentais para a superação do problema.

“Tenha paciência consigo mesmo e com os outros, talvez essa seja uma das principais dificuldades dos profissionais. Seja organizado, procure ajuda, comunique-se com assertividade e pratique técnicas de relaxamento”, destacou.

O último mapeamento global de transtornos mentais realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Nesse contexto, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem da patologia. Em seguida, estão Paraguai (7,6%), Noruega (7,4%), Nova Zelândia (7,3%) e Austrália (7%).

“A informação faz com que os acertos se tornem cada vez maiores que os erros. É importante fazer o indivíduo repensar sua maneira de atuar no ambiente de trabalho. Fora dele, é um ganho gigantesco. Diminui o estresse, previne doenças emocionais, desenvolve a criação de estratégias de comportamentos saudáveis e evita diversos transtornos mais graves, como a depressão e uso excessivo de álcool”, observou a psicóloga.

Dia do Motorista

A programação organizada pela Transporte Excelsior também contou com a presença da van do Sest/Senat, no Pátio do Centro Corporativo da empresa. A ação fez parte do Dia do Motorista, comemorado anualmente no dia 25 de julho.

Os colaboradores puderam desfrutar de atendimentos direcionados, como aferição de pressão, medição de glicose, orientações de saúde bucal, recomendações nutritivas e distribuição de brindes. Além disso, o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I (Cerest) promoveu a campanha ‘Educando para Prevenir’, por meio da vacinação contra hepatite, tétano e o vírus Influenza.

“A Transporte Excelsior reforça o seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores, por meio de treinamentos e palestras que preparam os funcionários para as situações mais diversas do dia-a-dia. A empresa busca promover a cultura de prevenção de acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro para todos”, diz em comunicado a direção do grupo.

Foto: divulgação