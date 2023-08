O governo federal anunciou na última sexta-feira (dia 11) o aguardado Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um projeto que direciona mais de 302 empreendimentos rodoviários e ferroviários visando o desenvolvimento do país. Nesse contexto, um dos destaques é a cidade de Barra Mansa, que será beneficiada por projetos significativos no setor de infraestrutura.

O programa, cujo investimento total será de R$ 1,7 trilhão, tem como objetivo impulsionar o crescimento econômico através da modernização e expansão de rodovias e ferrovias. No âmbito rodoviário, o PAC prevê a execução de 267 empreendimentos nas rodovias federais, totalizando estimados R$ 185,8 bilhões. Esses recursos serão destinados não apenas à construção de novas vias, mas também à manutenção da malha rodoviária em todos os estados.

No que diz respeito às ferrovias, Barra Mansa se destaca com a inclusão de um projeto crucial para o desenvolvimento da região, o Pátio de Manobras. Entre as obras públicas contempladas pelo governo, estão a adequação das linhas férreas de Juiz de Fora (MG) e, especialmente, de Barra Mansa (RJ).

Além disso, o Novo PAC também engloba a construção das ferrovias de Integração Oeste-Leste (Fiol 2) e de Integração do Centro-Oeste (Fico 1), ampliando as possibilidades de conexão e transporte eficiente em todo o país. Barra Mansa, situada em uma região estratégica, experimentará um impacto positivo nessas melhorias ferroviárias, que não apenas facilitarão o transporte de mercadorias, mas também contribuirão para o desenvolvimento econômico da cidade.

Os investimentos para o setor de ferrovias estão projetados em R$ 6 bilhões de recursos públicos e R$ 88,2 bilhões provenientes de investimentos privados.

PAC

Dos R$ 1,7 trilhão de recursos para o novo PAC, R$ 371 bilhões virão do Orçamento Geral da União. O setor privado entrará com R$ 612 bilhões, e as empresas estatais vão aportar R$ 343 bilhões, especialmente a Petrobras. Mais R$ 362 bilhões virão de financiamentos. A previsão é que R$ 1,4 trilhão sejam aplicados até 2026 e o restante após essa data.

O Novo PAC vai investir em todos os estados do Brasil. O programa tem nove eixos de investimentos: Cidades Sustentáveis e Resilientes, Transição e Segurança Energética, Transporte Eficiente e Sustentável, Inclusão digital e Conectividade, Saúde, Educação, Infraestrutura Social e Inclusiva, Água para Todos e Defesa.