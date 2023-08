A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abre nesta terça-feira (dia 15) o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os profissionais interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto, em dias úteis, das 13h30 às 16h30. As inscrições são exclusivamente feitas de forma presencial na Diretoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Administração, que fica na Rua Augusto Xavier de Lima, no bairro Jardim Jalisco.

O processo seletivo é de contratação temporária pelo período de nove meses, devido a necessidade temporária. Os profissionais atuarão no Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD. As vagas são para Assistente Administrativo.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher alguns requisitos, conforme o edital n°007/2023. O interessado deve ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições; estar em dia com as obrigações eleitorais; homens devem estar quites com Serviço Militar. Vale destacar que será reservado o percentual de 5% das vagas para contratação de pessoas com deficiência.

O processo de classificação e eliminação consiste em uma análise curricular e avaliação de títulos, por meio de pontuação, seguindo os critérios de Escolaridade Ensino Médio com curso Técnico completo ou Graduação completa (qualquer área); Cursos de capacitação e qualificação concluídos a partir de 2018; e experiência profissional na área. As análises serão realizadas por uma banca escolhida pela Secretaria Municipal de Administração.

No ato da inscrição presencial, os candidatos devem entregar os seguintes documentos: ficha de inscrição, currículo atualizado, formulário de entrega de títulos e tempo de serviço, acompanhado dos documentos comprobatórios. Além de cópias do RG e CPF, e comprovante de residência.

-Decidimos abrir novo Processo Seletivo Simplificado para atrair mais profissionais qualificados e comprometidos com a prestação de serviços de qualidade para a população. A medida visa garantir a continuidade dos serviços públicos. Os profissionais atuarão no Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único, e terão algumas atribuições como atualização e regularização dos registros dos cadastros e busca ativa dos grupos como população em situação de rua, pessoas com deficiência, idosos e crianças em situação de trabalho infantil. Todo o processo seletivo será feito com total transparência e imparcialidade, assegurando a igualdade de oportunidades para todos os candidatos – disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo.

O edital completo com todas as informações está disponível no site institucional da Prefeitura de Resende: www.resende.rj.gov.br .