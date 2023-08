Uma empregada doméstica de 28 anos foi presa na tarde de segunda-feira (dia 14), suspeita de tráfico de drogas, no bairro Roseira, em Barra do Piraí. Policiais militares do 10º BPM e policiais civis encontraram 25 pinos de cocaína escondidos em seu casaco durante a abordagem. O caso foi registrado na 88ª DP pelo delegado titular da unidade, Antonio Furtado.

Em depoimento, a mulher confessou o crime e alegou que, por estar desempregada, traficava para prover o sustento de sua filha de apenas 2 anos.

De acordo com Furtado, a suspeita foi detida próximo à quadra esportiva do bairro Roseira. Ela admitiu que entrou no tráfico por ter dívidas e para comprar leite e comida para a filha.

“Acredito que o fato dela ser dependente química e o mau exemplo do ex-companheiro colaboraram muito mais para ela traficar do que o desemprego”, afirmou o delegado.

O pai da criança, que anteriormente era gerente de uma boca de fumo, foi preso no ano anterior pelo mesmo delito. A filha do casal atualmente reside com o avô.

A empregada doméstica possui três anotações criminais por porte ilegal de drogas para consumo, mas nunca havia sido presa. Desta vez, foi presa em flagrante por tráfico e a pena pode alcançar 15 anos de prisão.

O delegado adiantou que acionará o Conselho Tutelar para acompanhar a situação da criança, buscando garantir seu bem-estar e cuidados enquanto a mãe enfrenta as consequências legais de seus atos.

“Este caso triste ensina que uma criança pode perder a mãe para a droga, mesmo a mãe estando viva”, concluiu Furtado.

Foto: Divulgação