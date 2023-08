O deputado estadual Munir Neto (PSD) visitou na última segunda-feira (dia 14) as obras de construção do Hospital da Criança, que vai funcionar ao lado do Hospital Municipal Munir Rafful (Hospital do Retiro).

Segundo Munir, 60% das obras de construção do novo hospital já foram concluídas. “Eu verifiquei que as obras de construção do Hospital da Criança estão bem avançadas. Isso é motivo de muita felicidade. Grande parte estrutural, como lajes, instalações elétricas, portas e janelas internas e rampas estão concluídas”, destacou o deputado.

Depois de pronta, a unidade de saúde funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.

Com previsão para entrega em dezembro de 2023, o Hospital da Criança recebeu no total, quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da secretaria das Cidades.

“O governo do estado tem sido um grande parceiro para Volta Redonda. Sabemos que o recurso enviado pela secretaria das Cidades foi essencial para chegarmos até aqui. Mas vamos precisar de muita ajuda para colocarmos a unidade para funcionar. O prefeito Neto pode contar com o nosso mandato”, concluiu.