A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (dia 15), um aumento no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras, válido a partir desta quarta-feira (dia 16). Com isso, o litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93 e do diesel vai subir R$ 0,78.

A empresa informou, em nota, que o “o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”.

Apesar das altas, a companhia diz que até aqui, em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de R$ 0,15 por litro para a gasolina e de R$ 0,69 por litro para o diesel.