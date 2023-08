Duas ampolas contendo oito gramas de urânio enriquecido desapareceram da Indústrias Nucleares do Brasil em Resende. O urânio, vindo do consórcio Urenco, seria usado para produzir combustível para a Usina Angra 2. O sumiço foi notado durante a transferência interna em julho.

A INB abriu investigação junto à comissão nacional de energia nuclear e comunicou o incidente ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e à Polícia Federal. A empresa está buscando as amostras e ressaltou que, mesmo liberadas, não representam perigo à saúde. Apesar disso, o fato é considerado grave.

A INB também afirmou que adotará medidas para evitar incidentes semelhantes no futuro. Cada cilindro de urânio enriquecido contém uma amostra-testemunho usada em inspeções internacionais. “A INB vem concentrando todos os seus esforços para a localização das amostras, com atuação das equipes de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, Proteção Física, Proteção Radiológica e Operação e Manutenção da Planta Química. As buscas estão sendo realizadas no interior das áreas supervisionadas e controladas, escritórios e, principalmente, no trajeto percorrido para transferência dos recipientes, além de outras áreas da Unidade”.

Foto: Divulgação