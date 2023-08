Uma série de acidentes foi registrada em pouco intervalo de tempo na manhã desta sexta-feira (dia 18), deixando feridos e causando congestionamentos na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Por volta das 7h, um homem, de aproximadamente 60 anos, foi fatalmente atropelado por uma carreta. O acidente ocorreu no km 278 da pista sentido São Paulo, próximo ao bairro Cotiara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista da carreta chegou a parar e prestar socorro, permanecendo no local até a chegada das equipes. A área passou por perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Colisão entre carreta e automóvel deixa três feridos

Também em Barra Mansa, por volta das 9h40, mais um acidente chamou a atenção. Uma colisão entre uma carreta e um carro de passeio deixou três pessoas feridas, também na Dutra. O trânsito no trecho já estava lento devido ao acidente anterior. Nesse contexto, o condutor do Corsa reduziu a velocidade e tentou mudar de faixa, porém, o motorista da carreta, em uma manobra para evitar a colisão, acabou colidindo lateralmente contra o primeiro veículo.

O automóvel saiu da pista e a carreta ficou imobilizada na alça de acesso à rodovia, causando interdição na saída do retorno local. Os três ocupantes do Corsa – o condutor, de 47 anos; a passageira, de 24; e uma bebê de apenas 12 dias – foram socorridos com ferimentos pela equipe de resgate da CCR e levados à Santa Casa de Barra Mansa. O condutor da carreta saiu ileso.

Motociclista fica ferido em colisão

Já por volta das 10h, um motociclista se envolveu em uma colisão na altura do km 280 da Via Dutra, ainda em Barra Mansa. Segundo informações apuradas pela PRF, o motociclista colidiu na traseira de um automóvel Fiat/Palio Weekend, resultando em sua queda. Os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos, mas o motociclista sofreu ferimentos leves, sendo também encaminhado à Santa Casa.

Foto: Divulgação/PRF