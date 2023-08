Empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda (SINDPASS) estão sendo convocadas em Caráter de Urgência para uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 22 de agosto de 2023. A reunião visa abordar questões urgentes relacionadas ao risco iminente de colapso no sistema de transporte público das cidades de Barra Mansa e Volta Redonda.

A crise, de acordo com o sindicato, é atribuída aos aumentos significativos nos custos operacionais, principalmente no que diz respeito aos insumos essenciais para a operação dos veículos. Os aumentos no preço do óleo diesel, que subiu 25%, e nos salários dos funcionários, têm impactado de forma significativa as operações das empresas de transporte, ameaçando a viabilidade e a qualidade do serviço prestado à população.

A Assembleia Geral Extraordinária também abordará outros assuntos de interesse das empresas e da categoria, conforme consta na Ordem do Dia. Empresários e representantes legais das empresas convocadas têm a opção de participar pessoalmente ou se fazer representar por procuradores devidamente autorizados. As procurações devem conter poderes específicos para a participação na Assembleia, incluindo a capacidade de votar e deliberar, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Estatuto Social do SINDPASS.

A reunião está agendada para ocorrer em duas convocações, sendo a primeira às 09h30min e a segunda às 10h30min, na sede da entidade, localizada na Rua Benedita Helena de Lima, n. 140, Centro, Barra Mansa.

Diante da importância das discussões a serem realizadas durante a Assembleia Geral Extraordinária, espera-se que os participantes possam alcançar soluções viáveis para enfrentar a crise que ameaça o sistema de transporte público de passageiros nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda. A participação ativa e o engajamento dos representantes das empresas são essenciais para garantir um transporte público eficiente e de qualidade para a população.