Mais de 1.300 militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira participaram do Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear, em Angra dos Reis, coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR). A ação possibilitou também a realização de aproximadamente 560 atendimentos de saúde à população nos hospitais de campanha montados na região, incluindo vacinação contra a Covid-19.

A iniciativa teve início na terça-feira (dia 15), e contou com a participação do Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Angra dos Reis (Copren/AR) e do Comitê de Planejamento de Resposta a Evento de Segurança Física (Copresf/AR), que reúnem representantes da Eletronuclear, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), das defesas civis do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios de Angra dos Reis e Paraty, e outros órgãos. O ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, acompanhou o último dia de treinamentos, na quinta-feira (dia 17), e visitou a Central Nuclear em Angra.

“O Exercício interagências teve o objetivo de avaliar a eficácia da estrutura de resposta, validar planos, identificar aspectos a melhorar e consolidar os procedimentos previstos no Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro (PEE/RJ) para a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), voltados para a proteção da população, do meio ambiente, das usinas nucleares e dos seus trabalhadores”, explica o ministro.

Entre as atividades práticas realizadas estão a ativação do sistema de alerta e alarme por sirenes, a remoção aeromédica de radioacidentado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, a distribuição de kits de iodeto de potássio, evacuação terrestre e marítima de parte dos moradores, coleta de amostras de solo, ar, água e vegetação, entre outras.

“A interoperabilidade das Forças Armadas e agências envolvidas demonstra as atenções que devemos ter ao proteger nossas riquezas e cuidar da nossa gente. Um grande esforço logístico foi feito em razão da importância desse Exercício em Angra, que compõe uma série de meios da Marinha, Exército e Aeronáutica”, pontua o comandante do Comando Conjunto Itaorna, o contra-almirante FN Elson Luiz de Oliveira Góis.

Também foram realizados exercícios simulados, como no Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), onde foi formado um comitê de risco entre os diversos profissionais envolvidos, que juntos puderam pensar em soluções para uma emergência nuclear.

“A Eletronuclear tem como prioridade a segurança. E quando colocamos o olhar na população e nos trabalhadores, o Exercício é essencial. Por isso, chegamos na 29ª edição. É uma oportunidade ímpar para revisitar os nossos processos, interfaces e garantir que tudo está funcionando da melhor maneira possível”, finaliza o diretor de Operações e Comercialização da Eletronuclear, Ricardo Luis Pereira dos Santos.

O Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear ocorre, normalmente, a cada dois anos, nos anos ímpares. Nos outros anos, há o Exercício Parcial Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear, quando é realizada uma série de atividades de mesa, sem o deslocamento de tropas.

Iniciativas cívico-sociais

Durante o evento, foram montados dois hospitais de campanha pela Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro, que atenderiam potenciais pacientes durante uma emergência na localidade. Por se tratar de uma simulação, as unidades foram utilizadas para fornecer atendimentos de saúde aos visitantes, como nas áreas de clínica médica, odontologia, dermatologia, pediatria, verificação de pressão arterial e glicemia capilar, além de vacinação e exames.

Mais de 340 kits de escovação foram distribuídos no hospital de campanha sediado no Cefet, do bairro Parque Mambucaba. No local, durante a ação cívico-social, a Marinha do Brasil ainda promoveu cerca de 430 palestras, e disponibilizou cortes de cabelo. Os moradores prestigiaram apresentações musicais, do pelotão de motociclistas militares e dos cães de guerra, e conheceram um mostruário dos meios operativos da Força Naval, como um robô utilizado em operações com presença de bombas.

Foto: Divulgação Eletronuclear