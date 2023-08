A pequena cidade de Porto Real foi palco de uma trágica sequência de três assassinatos, ocorridos nesse fim de semana. Os eventos transcorreram em diferentes momentos, sendo dois deles na noite de sexta-feira (dia 18).

O primeiro homicídio aconteceu por volta das 19h30, na Avenida B, no bairro Freitas Soares. Nesse episódio, um jovem de 21 anos teve sua vida ceifada. O segundo ocorreu cerca de uma hora e meia depois, por volta das 21h. Desta vez, um adolescente, de 15 anos, se tornou a vítima fatal na Rua 1, no bairro Novo Horizonte.

Já na manhã de sábado (dia 19), uma mulher de 38 anos foi morta por disparos de arma de fogo na Avenida B, no bairro Freitas Soares. As informações da Polícia Militar indicam que a vítima sofreu ferimentos no rosto e nas pernas, vindo a falecer no local.

Até o momento, não foram identificados suspeitos relacionados aos crimes e a possibilidade de ligação entre os casos ainda não pôde ser confirmada.