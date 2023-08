Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem, de 39 anos, suspeito de feminicídio, em Paraty. O mandado de prisão que havia contra ele foi cumprido em uma área de mata, no bairro Condado. O alvo é acusado de matar a companheira, de 25 anos, no dia 5 de julho, no mesmo bairro.

Segundo as investigações, a vítima foi assassinada porque o companheiro acreditava estar sendo traído. A mulher, que trabalhava como cozinheira em um restaurante da cidade, teve o corpo parcialmente queimado e foi enterrada na praia de Jerumirim.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado ainda responde por outros três homicídios, sequestro e assalto.