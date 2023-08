O curso de Odontologia do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA fará triagem gratuita com crianças de 5 a 9 anos que têm má oclusão dentária e, portanto, precisam de correção. O atendimento acontecerá na segunda-feira (dia 28) às 16 horas, no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços.

Os interessados devem se dirigir à secretaria do curso, no prédio 11, para cadastro. Logo após, os pacientes seguirão para triagem, que será realizada na clínica do segundo andar.

Esse projeto é desenvolvido na disciplina de Ortodontia, em que participam professores e estudantes, e tem o objetivo de identificar crianças que enfrentam problemas de má oclusão, que é o alinhamento anormal dos dentes e a maneira pela qual os dentes superiores e inferiores se encaixam.

A má oclusão é um problema que, quando não tratado adequadamente, pode levar a complicações na saúde bucal a longo prazo. Por isso, essa ação presta à comunidade um serviço de atendimento preventivo e corretivo de alta qualidade. Ele visa atender à demanda por tratamento ortodôntico na fase inicial da infância, que muitas vezes não é absorvida pela clínica integrada infantil e pela clínica de especialização em ortodontia.

Participam dessa ação: Lívia Tavares, Pedro Augusto Peixoto Bittencourt, Paula Chagas Silva de Oliveira, Roberta Mansur Caetano, Emanuelle Marczuk Schettino de Paula Almeida, Carolina Hartung Habibe e Maíra Tavares

Serviço:

Triagem odontológica gratuita a crianças de 5 a 9 anos com má oclusão dentária

Data: Segunda-feira (28/08)

Horário: 16 horas

Local: Prédio 11 – Odontologia do UniFOA (Campus Universitário Olezio Galotti – Três Poços)

Foto: divulgação