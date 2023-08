O Hospital Municipal do Retiro iniciou uma pesquisa de satisfação com os pacientes atendidos entre janeiro e julho de 2023. Entre os 330 usuários ouvidos, todos afirmaram que recomendariam a unidade para parentes e amigos.

O levantamento aponta que cerca de 99% aprovaram o atendimento e a equipe médica do hospital. Nesse universo estavam representadas pessoas de todas as idades, sendo as faixas etárias de até 17 anos e entre 36 e 50 anos os maiores grupos.

Quando perguntados sobre a qualidade do atendimento do Hospital do Retiro, 40,30% classificaram como “muito bom”; 30,61% como “extremamente bom”; e 28,18% como “bom”. Somando 327 pessoas. Já a eficiência da equipe médica foi comprovada quando 329 pacientes responderam “muito bem” a pergunta sobre se os profissionais conseguiram captar adequadamente suas dúvidas e preocupações.

Outro destaque positivo foram as instalações do hospital, quase 95% dos entrevistados, 313 pessoas, consideraram “excelente” e outras 15 (4,55%) disseram que são boas.

O tempo de espera pelo atendimento também recebeu resposta positiva: 76 usuários (23%) afirmaram que foram atendidas muito mais rápido do que o esperado e 168, mais de 50%, falaram que foram atendidas mais rápido do que o esperado. Um resultado importante, já que entre os primeiros entrevistados houve a confirmação de que o Hospital do Retiro é majoritariamente procurado em caso de emergência (320 pessoas) contra apenas 15 que afirmaram utilizar os serviços da unidade paraacompanhamento periódico.

Segundo a diretora-geral da unidade, Márcia Cury, a pesquisa de opinião, iniciada no último dia 8, seguirá até abranger todo o banco de dados do primeiro semestre do ano.”Abordamos áreas como o atendimento de médicos, enfermeiros, secretárias e outros profissionais, assim como as condições do ambiente, a infraestrutura e a qualidade dos equipamentos utilizados. A preocupação, em primeiro lugar, é obter informações sobre a qualidade e segurança dos serviços que estão sendo prestados aos pacientes e familiares para verificar o que precisa ser melhorado”, explicou Márcia.

Investimentos na unidade

No início deste mês de agosto, a prefeitura de Volta Redonda anunciou que concluiu a aquisição do prédio anexo do UniFOA, que fica ao lado do Hospital do Retiro para ampliar a unidade. O prédio já abriga 60 leitos de internação clínica inaugurados pela administração municipal e passará a contar com outros setores.

No local serão construídos o novo pronto-socorro para adultos, áreas de tomografia, raio-x, laboratório e administrativo. Conforme o projeto, o térreo do edifício vai abrigar: cinco consultórios médicos; uma sala de sutura e outra de eletrocardiograma; 12 leitos de observação clínica, quatro de sala amarela, cinco de sala vermelha, um de isolamento, três de inalação, três de reidratação, e seis leitos de medicação.

“Além da ampliação e o investimento em novos equipamentos, o Hospital do Retiro também será completamente reformado e estamos com a obra do Hospital da Criança avançando. A saúde pública sempre será uma prioridade e a opinião dos usuários é fundamental para definir as prioridades”, falou o prefeito Neto (PP).

