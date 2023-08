A Polícia Federal, em trabalho de cooperação policial internacional realizado em conjunto com a Gendarmeria Nacional Argentina e a Polícia de Investigações do Chile (PDI), prendeu um cidadão chileno de 29 anos que era procurado pela Interpol. A captura foi realizada pelos policiais argentinos na cidade de Buenos Aires.

A Gendarmeria Nacional Argentina cumpriu o mandado de prisão em desfavor do estrangeiro após investigação conduzida pela Delegacia da PF em Volta Redonda/RJ, juntamente com policiais federais do Centro de Cooperação Policial Internacional da PF no Rio de Janeiro (CCPI). O preso havia sido incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol, em virtude do mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira.

O estrangeiro em questão liderava uma quadrilha de chilenos especializada na prática de roubos e furtos a residência, com o uso de armas de fogo. Quatro destes furtos foram cometidos em Volta Redonda, entre setembro de 2022 e janeiro deste ano, sendo que as vítimas incluem policiais e um militar da ativa. O grupo criminoso se situava na cidade de São Paulo, de onde partiam para o cumprimento dos delitos tanto no Brasil quanto na Argentina. A quadrilha também possui histórico de atuação no Chile, terra natal de seus integrantes.

As autoridades brasileiras solicitarão a extradição do preso para cumprir pena em território nacional, onde ele cometeu os crimes relativos ao mandado de prisão em questão.