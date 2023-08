A região Sul Fluminense pode ganhar mais um representante no primeiro escalão do governo estadual. Além do atual secretário do Estado de Turismo, Gustavo Tutuca (PP), o nome do deputado estadual Tande Vieira (PP) aparece bem cotado para assumir o comando da pasta da Saúde.

Tande assumiria em substituição a Doutor Luizinho, que deve retornar à Brasília para liderar a bancada do PP na Câmara dos Deputados. Com o nome defendido pelo presidente do partido, Ciro Nogueira, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, Luizinho estuda antecipar seu retorno à capital federal – o que a princípio ocorreria em janeiro de 2024 -, abrindo caminho para Tande na Saúde do Estado.

Alexandre Sergio Alves Vieira, conhecido como Tande Vieira, é sociólogo com mestrado em Administração Pública pela FGV-RJ e empresário. Foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) com 45.785 votos – posteriormente ingressou no PL. É natural de Resende e atuou como secretário de Saúde de Resende de janeiro de 2017 a abril de 2022.

Na Alerj, sua atuação parlamentar enfatiza as áreas de saúde, defesa dos animais, infraestrutura, esporte, combate à violência contra a mulher, meio ambiente e educação. Nas eleições do ano passado, ele foi o deputado estadual mais votado nos 12 municípios do Médio Paraíba.