A Chamada Escolar 2024 de Volta Redonda, com vagas para Educação Infantil e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) da Rede Municipal de Ensino, começou nesta sexta-feira, dia 1º, e segue até o dia 30 de setembro. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que a inscrição é gratuita e deve ser feita somente pelo site vr.rj.gov.br/chamadaescolar.

Educação Infantil

Para as vagas nas creches, podem ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2020 e 30/11/2023. Para as vagas na pré-escola, deverão ser inscritas crianças nascidas entre 1/4/2018 e 31/3/2020.

“Na Educação Infantil, atendemos desde o berçário (a partir dos 4 meses), até a pré-escola (5 anos e 11 meses), visto a importância do desenvolvimento das crianças na primeira infância. É garantida também a alimentação em todas as unidades escolares com acompanhamento de uma nutricionista”, frisou a diretora do Departamento Pedagógico da SME, Valéria Augusta.

Os documentos obrigatórios no ato da inscrição são: certidão de nascimento, comprovante de residência e identidade do responsável. Documento complementar que deverá ser cadastrado, caso os responsáveis possuam: número do NIS (Número de Identificação Social).

Critérios para classificação: ser morador de Volta Redonda; ser inscrito no CadÚnico (NIS); estar inserido no programa Bolsa Família; e idade (o mais velho). Conforme legislação vigente, o candidato com deficiência terá prioridade na matrícula, mediante comprovação de diagnóstico médico.

“Temos a meta de atender 100% da demanda da Educação Infantil com vagas em creches e centros de Educação Infantil. E hoje temos cerca de 700 alunos estudando na EJA, e queremos chegar a 2 mil. O prefeito Neto deu essa missão de melhorar ainda mais a educação de Volta Redonda e nossas equipes estão trabalhando com dedicação total para ampliar a cada dia a qualidade do ensino”, disse o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

EJA

Em relação às vagas da Alfabetização ao 9º Ano do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), podem ser inscritos alunos com idade a partir dos 15 anos, nascidos até 1/2/2009. A inscrição poderá ser feita pelo aluno com idade superior a 18 anos, ou pelo responsável legal para alunos menores (idade mínima de 15 anos).

“A educação de jovens, adultos e idosos é para você que, por algum motivo, precisou parar de estudar ou nunca estudou. Você que está trabalhando em algum lugar, com algum emprego informal, precisa se qualificar e essa é a oportunidade. Na EJA, o aluno tem a possibilidade de concluir os estudos num tempo menor, realizando dois anos de escolaridade em um, com uma equipe de profissionais especializada e metodologia de trabalho diferenciada. Nós temos 11 unidades ofertando a EJA, em vários pontos diferentes da nossa cidade”, explicou Edilene Mara, coordenadora da EJA em Volta Redonda.

Documentos necessários: original da certidão de nascimento do candidato ou carteira de identidade (RG) do candidato e comprovante de residência.

“Nós temos três escolas que ofertam EJA no período diurno (manhã), que são: a Wandir de Carvalho (Siderlândia), José Juarez Antunes (São Luiz) e o Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no Laranjal. E as outras escolas oferecem no período noturno, das 18h às 22h, sendo que das 18h às 18h40 as unidades estão abertas com a merenda escolar para os alunos da EJA”, acrescentou Edilene.

Polos de inscrição

A secretaria de Educação disponibiliza polos para auxiliar na inscrição dos interessados na Chamada Escolar: Escola Paulo VI, no Açude; Escola Municipal Jesus Menino, no Belmonte; Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado; Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes, no São Luiz; Escola Municipal Maria José Campos Costa, no Santo Agostinho; Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros de Novaes, no Roma; Escola Municipal Graciema Coura, bairro Três Poços; Escola Municipal Professora Antonietta Motta Bastos, no Conforto; além da Subprefeitura, no Retiro.

E a partir de 18 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, a SME vai disponibilizar outros dois polos de inscrição: um na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em frente à prefeitura; e outra na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“Adotamos essas medidas pensando na dificuldade que muitas pessoas têm no acesso e uso da internet. É importante esclarecer que o fato da ida ao polo não garante a vaga. Nesses locais as pessoas receberão apenas auxílio para fazer a inscrição e participarão do processo assim como todos os outros inscritos”, explicou a coordenadora Valéria Augusta, citando que quem tiver qualquer dúvida também pode ligar para a Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 3356-7000, informando sobre qual área precisa de orientação: Educação Infantil ou EJA.

Novas unidades

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou a importância de quem não completou os estudos retomar o ensino por meio da EJA. E lembrou ainda que a prefeitura também está próxima de inaugurar a nova creche Dauro Aragão, no bairro Tangerinal, que está sendo construída no prédio onde funcionava o campus do UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda).

“O Poder Público, em mais uma parceria com a FOA (Fundação Oswaldo Aranha), adquiriu o prédio. A nova unidade será em tempo integral e já está contemplada na Chamada Escolar. E mais: vamos construir uma outra creche no bairro São Luiz, que receberá o nome da professora Therezinha Gonçalves, nossa Tetê. Já estamos com projetos prontos, prestes a licitar, e vamos tentar começar o funcionamento dela no ano que vem”, afirmou Neto.