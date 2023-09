Em anúncio feito nesta segunda (dia 4), o Banco Central (BC) informou que o Pix poderá ser ampliado para ser usado em pedágios, estacionamentos ou no transporte público.

A informação foi apresentada em um relatório, onde a autoridade monetária também afirma que o Pix deverá ser usado em operações internacionais, possibilitando pagamentos entre empresas e de compras de bens e serviços no exterior. A informação consta de um relatório sobre o Pix divulgado pela autoridade monetária.

Pix e crédito

Há algumas semanas, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que o Pix poderia se transformar em uma alternativa ao cartão de crédito.

As declarações do chefe da autoridade monetária foram dadas no contexto das discussões em torno do possível fim do rotativo do cartão de crédito.

No relatório divulgado nesta segunda, o BC diz que há possibilidade de “estabelecer regras padronizadas que viabilizem a utilização de mecanismos de garantia vinculados às transações de pagamento, possibilitando que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados, mitigando o risco de crédito do recebedor em eventuais situações de inadimplência do pagador”.

“Há, por exemplo, soluções que vinculam uma concessão de crédito pessoal à transação Pix e soluções que permitem o pagamento de uma transação Pix na fatura do cartão de crédito”, prossegue o BC.

A autoridade monetária não deu maiores detalhes sobre a ampliação do Pix nem informou possíveis datas para as novas funcionalidades.

Com informações do Metrópoles