Quatro pessoas foram mortas em um ataque ocorrido na noite de sexta-feira (dia 8), no Morro da Mineira, no bairro Vila Americana. Segundo as primeiras informações, o crime teria acontecido por disputa de facções rivais do tráfico na localidade. As vítimas eram três homens, de 18, 19 e 37 anos, além de um adolescente de 17 anos.

Na cena do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu 36 cartuchos de calibre 9 mm, 12 cartuchos de calibre 556 e um de calibre 30, além de um aparelho celular. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços e o caso registrado na delegacia da cidade.

Na mesma noite, no bairro Jardim Tiradentes, duas pessoas foram baleadas em frente a um bar. O crime ocorreu na Rua 827-A e vitimou uma mulher, de 40 anos, e um homem, de 31.

Os dois foram socorridos com ferimentos e levados para o Hospital São João Batista. Não há, porém, informações sobre o estado de saúde deles.

