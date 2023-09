Sessenta e cinco apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, sorteadas na noite desse sábado (dia 9). O prêmio, de R$ 192 milhões, será dividido entre todos os ganhadores, que vão receber R$ 2,9 milhões cada. Entre eles, está um bolão de Volta Redonda, feito na Loteria Aposta Certa do Milênio, na Avenida Crisóstomos Torres, no bairro São Luís. Neste caso, cada um dos seis participantes do bolão devem ficar com uma fatia de R$ 492 mil cada.

O prêmio desta edição da Lotofácil da Independência foi o maior valor da história da modalidade. Além disso, outras 8.695 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.755,69 cada. Com 13 acertos, 294.181 apostas vão receber R$ 30. Com 12 acertos, 3,571.989 apostas recebem R$ 12. E com 11 acertos, 19,334.116 apostas levam R$ 6.

As dezenas sorteadas foram: 01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25

O próximo concurso da Lotofácil será nesta segunda-feira (dia 11), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Foto: Agência Brasil