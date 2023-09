Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa realizaram, na manhã deste sábado (dia 9), um flagrante de descarte irregular de entulho no distrito de Santa Rita de Cássia. O crime ambiental foi realizado através de um caminhão em local não licenciado.

A área do descarte já era monitorada pela equipe da Guarda há algumas semanas com o objetivo de apurar os responsáveis pelo crime ambiental. Após o flagrante, foram encontrados no terreno resíduos diversos de construção civil, incluindo produtos perigosos ao meio ambiente, como o amianto.

De acordo com o gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Felipe Rodrigues, o rejeito em locais irregulares pode ser nocivo ao meio ambiente. “O descarte de resíduos só pode ser realizado em locais licenciados, pois o mesmo, se feito de forma inadequada, pode provocar graves danos ambientais, além de promover a proliferação de insetos e roedores, fato que pode também provocar perigo à saúde pública”, relatou.

Após a ação, os responsáveis pelo crime ambiental foram levados para a 90ª DP para ser feito o registro de Ocorrência.

Foto: Divulgação