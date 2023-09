Neste domingo (dia 10), o Volta Redonda enfrenta o Botafogo-PB em um confronto decisivo pela liderança do Grupo B da 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h, na segunda rodada da competição.

O Volta Redonda já conseguiu um resultado importante em seu primeiro jogo na fase, arrancando um empate por 1 a 1 contra o Paysandu, o que o colocou na segunda posição do grupo. Por outro lado, o Botafogo-PB iniciou sua jornada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas, colocando-se na liderança. No total, a equipe do Esquadrão de Aço soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto os paraibanos contabilizam uma vitória, três empates e uma derrota.

Os atletas do Volta Redonda tiveram uma semana inteira de preparação, mas a escalação do treinador é Rogério Corrêa ainda não está definida.

Para o Volta Redonda, este jogo é crucial, pois qualquer tropeço em casa pode ter um alto custo na busca pela classificação para a Série B de 2024. Ao longo da semana, o clube mobilizou a população para comparecer ao estádio e apoiar a equipe neste momento crucial. Uma carreata percorreu várias ruas da cidade no sábado (dia 9), chamando a torcida para apoiar o Voltaço.

Os ingressos estarão disponíveis para compra nas bilheterias do estádio a partir das 15h, para aqueles que ainda não adquiriram antecipadamente.