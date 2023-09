Uma queimada em vegetação no entorno da Rodovia do Contorno foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (dia 11). As chamas se concentram nas proximidades do Alphaville. Um carro-pipa do condomínio, inclusive, é utilizado para conter as chamas.

De acordo com relatos de moradores, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas até o momento da publicação desta reportagem não havia chegado ao local do incêndio. Não há registro de imóveis atingidos.