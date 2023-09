Policiais civis da 51ª DP (Paracambi) e militares prenderam dois homens pelo crime de tentativa de homicídio. Eles foram capturados após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo as investigações, um dos acusados foi localizado em Paracambi, na Baixada Fluminense. As equipes continuaram em diligências e localizaram o segundo autor, no município de Mendes, no Sul Fluminense, após invadir uma casa para se esconder.

Contra os dois foram cumpridos mandados de prisão. A ação aconteceu no dia 2 deste mês.