Em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas até esta sexta-feira (dia 15) para o seu Programa Jovem Aprendiz. Para esta edição, os interessados poderão se inscrever presencialmente em qualquer Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município, ou pela Internet, acessando o site de oportunidades da CSN (www.csn.com.br/oportunidades).

“Assim como fizemos na seleção para 600 vagas de emprego da CBSI, estamos colocando os Cras à disposição da CSN para que os jovens de Volta Redonda tenham acesso a essas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho”, lembrou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O programa oferece cerca de 300 vagas para os cursos de Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção, Operador de Máquinas de Usinagem, Operador de Processos Industriais, Soldador de Estruturas, Assistente Administrativo e Assistente de Logística, sendo que este último é exclusivo para pessoas com deficiência (PCD).

Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados, como 70% de férias (valor acima do regime CLT), assistência médica e odontológica, auxílio-academia com o TotalPass, refeição na empresa (para os selecionados que realizarão a aprendizagem prática), vale-transporte e seguro de vida.

Pré-requisitos

Podem participar jovens com idade entre 17 e 22 anos, que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam cursando o 3º Ano; ser morador de Volta Redonda ou dos municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Barra do Piraí; e não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). É obrigatório o certificado de reservista para o sexo masculino.

Processo seletivo

Após a inscrição, os candidatos passarão por análise de elegibilidade, provas de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica.

De acordo com CSN, o Programa Jovem Aprendiz tem a duração de até 11 meses e oferece aos jovens estudantes experiências intensas, que irão ajudar no seu desenvolvimento profissional, por meio de atividades teóricas e práticas.

O edital e outras informações estão disponíveis no site www.csn.com.br/oportunidades.