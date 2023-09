O presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, assinou dois importantes convênios de contribuição social e de incentivo à educação com o presidente da Fundação Sérgio Loureiro, o empresário Rogério Loureiro, diretor da Transporte Excelsior, na última quarta-feira (dia 12).

O encontro aconteceu na filial da Transporte Excelsior, em Barra Mansa, onde foi firmada uma parceria para que as atividades de extensão, desenvolvidas pelos cursos do UniFOA, sejam ampliadas para crianças assistidas pela Fundação Sérgio Loureiro. O convênio também celebra a realização de projetos de interesse comum entre as instituições.

Já o outro acordo, consolidado na mesma ocasião, foi a concessão de descontos em cursos de graduação do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA a funcionários da Transporte Excelsior. O benefício, extensivo a dependentes dos colaboradores da Transporte Excelsior, já está em vigor.

“Esses convênios representam um marco para nossa Fundação e para a Transporte Excelsior. Estamos entusiasmados com a parceria com a FOA e o UniFOA, que permitirá que nossas crianças tenham acesso a atividades de extensão de alto nível. Além disso, a concessão de descontos em cursos de graduação aos nossos colaboradores é um benefício significativo que contribuirá para o desenvolvimento de nossa equipe”, comemorou Rogério Loureiro.

A reunião contou com a presença de Roberto Leoncini, vice-presidente vendas e marketing de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, que elogiou a iniciativa e se orgulhou em poder fazer parte desse momento, uma vez que foi convidado para ser testemunha em ambos os convênios.

O presidente da FOA destacou a satisfação com esses vínculos que resultarão em contribuições tão significativas para a comunidade.

“Estar aqui hoje, assinando esses convênios com a Fundação Sérgio Loureiro e a Transporte Excelsior, é um passo importante para fortalecer a educação e ações sociais. Estamos comprometidos em ampliar nossos esforços para beneficiar as crianças assistidas pela Fundação Sérgio Loureiro e oferecer oportunidades de educação de qualidade por meio do UniFOA”, destacou Eduardo Prado.