Os nove metalúrgicos demitidos em abril de 2022, durante as negociações do Acordo Coletivo, serão reintegrados aos quadros da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) nos próximos dias. Eles aguardam apenas que a empresa receba a notificação da decisão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ), que negou provimento ao recurso da empresa. A audiência foi realizada na quarta (dia 13).

A CSN impetrou com recurso e, que foi negado, mantendo a decisão da juíza Monique Kozlowski, da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, que julgou procedente o pedido de reintegração imediata dos operários. O Sindicato dos Metalúrgicos informou que os demitidos serão chamados para fazer todo o processo de reintegração.

“Me sinto feliz ao ver o resultado em favor de nós trabalhadores e comissão. Isso nos mostra que sempre estivemos no caminho certo e que nunca devemos desistir de lutar pela melhoria, segurança e conforto das nossas famílias”, disse Odair Mariano, vice-presidente da entidade e um dos trabalhadores demitidos pela empresa.

“Fui uns dos demitidos e fiz questão de acompanhar de perto o julgamento, que mais uma vez foi favorável à nossa reintegração. Agradeço ao corpo jurídico que está à frente desde 2022 pela nossa luta e manteve acesa nossa chama em busca de melhorias para toda a classe trabalhadora”, completou Odair. “Não vejo a hora de retornar à CSN e ao trabalho. Já são meses de angústia e espera por esse momento, e agora só aguardando o dia para fazer o exame médico para voltar”, destacou José Marcos, outro metalúrgico demitido.

A empresa alega que os nove teriam participado da mobilização paralela, que resultou em paralisações em alguns setores da empresa.

Sindicato dos Metalúrgicos fiscaliza área de acidente fatal na CSN

O Sindicato dos Metalúrgicos vistoriou, na manhã de quinta-feira (dia 14), o local do acidente com vítima fatal na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, ocorrido na última terça-feira. A inspeção foi acompanhada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edimar Miguel, os números de acidentes são elevados e somam três óbitos, somente em 2023. “Pedimos um levantamento dos acidentes registrados neste ano e, os dados são preocupantes, com 32 ocorrências, sendo 29 trabalhadores afastados e três mortes contabilizadas. Ressaltamos também a importância de todos os trabalhadores pedirem o registro da CAT [Comunicação de Acidente de Trabalho]”, destacou.

Outra medida tomada pelo Sindicato foi a cobrança da implementação, com urgência, do Programa de Acidente Zero e melhorias nas condições de trabalho no interior da CSN. “Temos que proporcionar aos trabalhadores e seus familiares a segurança no serviço, e que o mesmo retorne para sua casa após um dia de trabalho com saúde e sem lesões”, finalizou Edimar.

Acidente

O acidente fatal do funcionário de uma empresa Rema TIP TOP Serviços de Vulcanização, prestadora de serviço da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ocorreu na tarde de terça-feira. A vítima, identificada como Antônio Carlos da Silva, de 61 anos, realizava a manutenção na Sinterização, quando foi atingido por um equipamento.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido, acrescentando que as causas do acidente estão sendo investigadas. De acordo com relatos, Antônio tinha cerca de 30 anos de experiência.

Foto: divulgação