A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai disponibilizar na próxima semana, entre os dias 18 e 22, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para a realização do processo seletivo do Mc’Donalds, para preenchimento de 30 vagas para o cargo de atendente. As vagas são para candidatos acima de 18 anos com Ensino Médio completo. As entrevistas serão realizadas das 10h às 12h, e das 14h às 16h.

Na segunda-feira (18) as entrevistas acontecem nos Cras dos bairros Caieiras (manhã) e Monte Castelo (tarde); na terça-feira (19), em Três Poços (manhã) e Vila Brasília (tarde); na quarta-feira (20), no Vila Americana (manhã) e Santa Cruz (tarde); quinta-feira (21) no Rústico (manhã) e no Água Limpa (tarde); já na sexta-feira (22) o processo seletivo será realizado nas unidades dos bairros São Sebastião (manhã) e Retiro (tarde).

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, mais uma vez os Cras estão ampliando o leque de atendimento disponibilizados para a população.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso das pessoas que estão em busca de um emprego e, ao mesmo tempo, mostrar a importância desses equipamentos para a população, que são portas de entrada para inclusão. Com isso, estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Volta Redonda”, disse a secretária.