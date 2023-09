A relação nada amistosa entre o Sindicato dos Funcionários Públicos de Volta Redonda e a Prefeitura registrou mais episódio. A polêmica da vez envolve a proibição da fixação de um cartaz informativo das ações da entidade no quadro de avisos da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI). Diante do ocorrido, o presidente Ataíde de Oliveira enviou ofício e tentou contato telefônico com a titular da pasta, Poliana Gama, porém todas as tentativas foram em vão.

“Asseguramos aos funcionários da SMI e demais setores da Prefeitura que esse incidente é apenas uma pedra no caminho, mas não irá nos calar. Eles desejam afastar os funcionários do Sindicato, mas isso não irá acontecer”, ressalta Ataíde.

Mesmo impedidos de entrar em departamentos da administração municipal, os representantes da categoria garantem que buscarão outros meios para manter contato os servidores informados. Garantindo, desta forma, os direitos dos trabalhadores.

“Juntos, podemos superar qualquer obstáculo e lutar por condições justas e dignas de trabalho. A mensagem é clara: o Sindicato não será silenciado. A voz dos trabalhadores será amplificada, seja na porta dos locais, nas redes sociais ou nos veículos de comunicação. A luta continua e a defesa dos direitos dos trabalhadores é uma prioridade inegociável para o sindicato”, finaliza o presidente.