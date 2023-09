O elenco feminino das categorias sub-15 ou sub-20 do futebol feminino do Volta Redonda/New Star Soccer foi apresentado no sábado (dia 16), no auditório da FOA.

A seleção das atletas foi feita por peneiras realizadas no mês de agosto após parceria firmada entre o clube e o New Star Soccer. As atletas passarão por avaliações físicas para iniciarem os treinamentos, que acontecerão no campo da ETPC.

Durante o evento, também foi apresentada a programação deste ano e a previsão para 2024.

Foto: divulgação