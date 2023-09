Uma cerimônia na quarta-feira (dia 20), marcou a apresentação dos novos integrantes da diretoria executiva da Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Entre eles estão dois volta-redondenses: o ex-vereador Mauricio Pessôa e o engenheiro Reinaldo Gonzaga. Os nomes dos dois na nova diretoria da empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia foi antecipado com exclusividade pela Folha do Aço, na edição 615.

Realizado na sede da empresa, no Rio de Janeiro, o evento reuniu cerca de 150 pessoas, e foi transmitido para as unidades de Resende, Caetité/BA, Caldas/MG, Buena/RJ, São Paulo/SP e o escritório em Fortaleza/CE. O diretor Técnico de Enriquecimento Isotópico, o contra-almirante Marcos Fricks, no cargo desde agosto de 2022, deu as boas-vindas ao novo presidente da INB, Adauto Seixas, e aos novos diretores de Produção do Combustível Nuclear, Reinaldo Gonzaga, de Recursos Minerais, Luiz Antônio da Silva, e de Finanças e Administração, Maurício Pessôa.

“Estamos confiantes de que, sob suas lideranças, alcançaremos novos patamares de sucesso e realizações de nossos objetivos. Sabemos que a jornada à frente é desafiadora, mas também repleta de oportunidades. Acredito firmemente na capacidade da nova diretoria de conduzir a nossa organização com visão e comprometimento”, afirmou Fricks.

O novo diretor de Produção do Combustível Nuclear, Reinaldo Gonzaga, ingressou na INB no ano 2000, por concurso público. Reinaldo Gonzaga, que presidiu a empresa de outubro de 2017 a janeiro de 2019, relembrou o trabalho iniciado na ocasião. “Em 2017, nós começamos a mudar os rumos da INB, construindo um planejamento estratégico da empresa. Foi com a participação de todos os empregados e, a partir dessa data, que nós começamos a traçar novos rumos”, disse o volta-redondense.

Reinaldo citou ainda a recente conquista da autossuficiência, com a saída da empresa do orçamento fiscal da União, uma das metas do planejamento estratégico. “Existe muito trabalho a ser feito ainda. A visão dessa diretoria é trabalhar arduamente para que nossa empresa tenha o sucesso esperado por todos nós”, afirmou.

O diretor de Finanças e Administração, Maurício Pessôa, dedicou parte do discurso para discorrer sobre o compromisso da nova diretoria com os trabalhadores da empresa. “Nós vamos falar, a partir de hoje, nos Recursos Humanos, não de salário apenas, não apenas do ponto, da frequência, mas vamos também falar de humanização, de receber as pessoas com respeito”, assegurou.

“É recomendação do nosso presidente, do nosso ministro, recomendação do nosso Conselho de Administração e recomendação do nosso presidente da República que o nosso governo seja um governo social, seja um governo preocupado com as pessoas e, sobretudo, um governo que respeita o ser humano. Esse é o nosso objetivo”, completou o administrador de empresas, que além de vereador, trabalhou na CSN.

Foto: divulgação