Um militar de 19 anos da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, perdeu a direção do veículo que dirigia, na Rodovia Presidente Dutra, na tarde desta sexta (dia 22), colidindo com uma árvore. O acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro, próximo ao km 286, altura de Barra Mansa.

O militar, que não teve a identidade divulgada, foi levado com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia. As causas do acidente serão apuradas.

Foto: PRF