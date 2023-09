Morreu neste sábado (dia 23) o jornalista José Roberto Mendonça, de 73 anos. Segundo informações do Foco Regional, ele estava em casa, no bairro Belmonte, quando sofreu um infarto. José Roberto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Unimed, mas não resistiu.

José Roberto foi funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional e começou a carreira no jornalismo em 1982, na Rádio Sul Fluminense, fazendo cobertura esportiva do Siderantim. Depois, trabalhou nas extintas rádios Nacional e do Comércio, retornando à Sul Fluminense. Também atuou na Rádio Agulhas Negras, de Resende.

Nascido em Quatis, quando a cidade ainda era distrito de Barra Mansa, o jornalista criou o site de notícias “Destaque Popular, com uma radioweb, através da qual transmitia música e jogos do Voltaço. José Roberto também era suplente na direção de Comunicação e Marketing da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR). O presidente da AAPVR, Ubirajara Vaz, lamentou a morte. “Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo José Roberto Mendonça, um grande radialista que, mesmo suplente na nossa Diretoria de Comunicação e Marketing, era muito atuante na nossa Associação. Vai fazer muita falta! Que Deus console sua viúva e os filhos!”.

Ele deixa viúva e dois filhos.

Ainda não há informações do velório e sepultamento.

Com informações do Foco Regional

Foto: reprodução das redes sociais