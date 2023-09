A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), segue se destacando nas competições pelo Brasil. Nesse domingo (dia 24), o aluno Enzo Miguel, de 10 anos, foi vice-campeão na VII etapa do Ranking de Escolas da FEERJ (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro), disputada na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, município do Rio de Janeiro. Ele disputou na categoria Preliminar, contra 103 concorrentes.

Além de Enzo, outros dez atletas da EMHVR disputaram a etapa estadual. Destaque para Frederico Pedro Scatolino, de 10 anos, que também saltou na categoria Preliminar e ficou em 10º lugar; e para Julia Folly Barbosa, que terminou em 8º lugar na categoria Aspirantes.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo, parabenizou os alunos pelo resultado e lembrou que a escolinha de Volta Redonda está vindo de uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de Iniciantes no final de julho, onde conquistou 14 medalhas, sendo três ouros, sete pratas e quatro bronzes, disputando com mais 600 conjuntos de todo o Brasil.

“São resultados que nos deixam orgulhosos e motivados para continuarmos competindo em alto nível, conquistando medalhas e representando muito bem a nossa Escola Municipal e, consequentemente, a cidade de Volta Redonda. Parabéns ao Enzo pelo vice-campeonato, a todos que competiram e em especial ao professor Yasser, que vem fazendo um brilhante trabalho na formação dos nossos alunos”, destacou.

A próxima etapa do Ranking de Escolas da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro será no dia 29 de outubro.

Fotos: Divulgação-Secom/PMVR.