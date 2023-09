Autoridades da Prefeitura, empresários e representantes das entidades de classe do município se reuniram na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), na noite de quinta-feira (dia 21), para receber os sócios da empresa Mobitt Tecnologia em Mobilidade. Na ocasião foi feita a apresentação do novo sistema de estacionamento rotativo da cidade que, na fase inicial, disponibilizará aproximadamente 1.000 vagas. O modelo entrará em funcionamento a partir de segunda-feira (dia 25).

Para baixar o aplicativo basta digitar, na loja virtual, Rotativo Barra Mansa (disponível para Android e iOS), e realizar o cadastro. O sistema conta com três formas de compra e ativação: através do aplicativo; em lojas cadastradas indicadas nas placas de regulamentação; ou por meio de compra em posto de venda e ativação pelo app.

Cada ticket terá o custo de R$ 2,00/hora e funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados de 08h às 12h; aos domingos e feriados o estacionamento será livre. As vagas específicas destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PCD) não serão cobradas. O tempo de parada varia entre duas e quatro horas, dependendo da informação exibida nas placas de cada local. O monitoramento será feito por profissionais treinados para auxiliar os condutores e, em caso de infrações, elas serão efetuadas pelos agentes de trânsito através de sistema de videomonitoramento.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, capitão Daniel Abreu, disse que o sistema tem como principal objetivo fazer com que as paradas nas vias sejam feitas de forma racional e democrática. “Os locais serão sinalizados com placas onde terão o tempo máximo de permanência. Isso vai facilitar a vida dos condutores e também irá ajudar na circulação de veículos na cidade. Inicialmente, implantaremos o sistema no Centro e no Ano Bom, porém estamos estudando outras localidades que receberão o mesmo modelo. Nossa intenção é que essa segunda etapa contemple mais 700 vagas”, disse o secretário.

Um dos sócios da Mobitt, Atílio Riccio, reforçou que a empresa está atuando neste segmento em diversas cidades e regiões do país e que essa tecnologia tem tudo para dar certo no município. “Tivemos altos índices de aprovação das cidades que adotaram esse modelo de rotativo. Além de ser simples e tecnológico, também teremos monitores que ajudarão tirando dúvidas e orientando sobre o uso do app”, completou Atílio.

Foto: Chico de Assis