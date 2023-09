Duas espingardas e um revólver foram apreendidos por policiais militares em Piraí, durante buscas relacionadas ao assalto ocorrido no Clube de Pesca situado em Ribeirão das Lages no último fim de semana. As armas foram descobertas em uma cabana nas imediações da represa, onde o clube foi alvo da invasão criminosa. Um homem de 42 anos foi detido. A operação é conduzida por agentes da 2ª Unidade de Polícia Ambiental.

Vale lembrar que na noite da última sexta-feira (dia 22), quatro indivíduos mascarados invadiram o clube, renderam sete pessoas e realizaram um roubo que incluiu objetos pessoais, como telefones celulares e carteiras, bem como uma pistola calibre 9 milímetros pertencente a um bombeiro militar. Além disso, danificaram os veículos, removendo rodas e acessórios internos. Os criminosos também saquearam aparelhos de televisão do clube, causando vandalismo nas instalações, com atos de destruição que incluíram quebra de vidros e mesas. Os assaltantes, que chegaram em um veículo não identificado, ainda roubaram uma Kombi pertencente ao clube para facilitar a fuga com os itens roubados, deixando o local na madrugada de sábado (dia 23). Eles mantiveram as vítimas sob sua custódia por cerca de seis horas.

Durante a investigação para localizar os suspeitos, as autoridades se dirigiram a uma cabana que possivelmente serviu de rota de fuga para os criminosos em direção ao clube. Ao ser questionado sobre a presença de armas na propriedade, o caseiro entregou voluntariamente as duas espingardas – uma calibre 32 e outra calibre 16 – ambas sem munição, e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Além disso, ele entregou munições, tanto intactas quanto deflagradas, correspondentes às duas espingardas apreendidas.

Foto: Divulgação