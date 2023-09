Uma estudante do Colégio Professora Delce Horta Delgado, foi atropelada na manhã desta terça-feira (dia 26), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A adolescente, de 12 anos, foi atingida por um caminhão Mercedes Benz de pequeno porte no momento em que atravessava a Avenida Paulo de Frontin.

A jovem foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista (HSJB), onde fez exames e aguarda por uma cirurgia. O estado de saúde ela não foi divulgado.