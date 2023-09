Uma mulher de 54 anos, que estava em cárcere privado pelo marido por mais de 20 anos, foi finalmente resgatada pela polícia em Comendador Levy Gasparian. O companheiro dela, de 63 anos, foi preso na ação.

A intervenção ocorreu após a denúncia de um dos filhos do casal, que levou os policiais do 38° Batalhão da Polícia Militar até a residência, situada na localidade conhecida como Grotão.

A mulher revelou às autoridades que estava casada há 21 anos e, durante todo esse tempo, não tinha permissão para sair de casa, exceto para consultas médicas e votação, desde que acompanhada pelo marido. Embora negasse agressões físicas, ela relatou que era frequentemente vítima de xingamentos e ameaças de morte por parte do esposo, que possuía uma arma.

Recentemente, a vítima encontrou uma cópia da chave da casa, mas não a utilizou para não provocar a ira do marido devido ao temperamento dele e à posse da arma. Ela também não denunciou a situação a ninguém, já que era financeiramente dependente do marido.

Um dos filhos do casal, que vivia em uma casa no mesmo terreno dos pais, testemunhou o pai gritando com a mãe em várias ocasiões e só conseguia se comunicar com ela pela janela.

Na residência, a polícia encontrou um revólver calibre 32, 17 munições do mesmo calibre, além de cerca de R$ 23 mil em dinheiro, tudo trancado em uma caixa com cadeado.

O acusado, que trabalhava como vigia noturno em uma fábrica na cidade, não estava em casa no momento da intervenção. Ele foi localizado em seu local de trabalho e conduzido à delegacia de Três Rios, que atende a região de Levy Gasparian. Agora, enfrentará acusações de cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo, ficando à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação