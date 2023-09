Durante o período de 11 a 29 de setembro, o Clube Náutico, em Volta Redonda, sediou a seleção das Forças Armadas do Brasil, conforme estabelecido pela Lei Federal Nº 4375, conhecida como a Lei do Serviço Militar. A Comissão de Seleção, liderada pelo Major Leonardo Oliveira Spinelli, do Batalhão Agulhas Negras – AMAN, desempenhou um papel fundamental nesse processo, proporcionando a cerca de 1.800 jovens a oportunidade de se submeterem a rigorosas avaliações médicas e odontológicas, além de entrevistas, em busca de um lugar nas fileiras do Exército Brasileiro.

As etapas de seleção envolveram uma análise criteriosa da saúde geral dos candidatos, garantindo que eles estivessem em condições ideais para desempenhar as responsabilidades militares. Além disso, as entrevistas pessoais permitiram que os examinadores avaliassem não apenas as habilidades físicas, mas também as características pessoais e o comprometimento dos candidatos com os valores e princípios das Forças Armadas.

Os jovens considerados aptos em todas as etapas realizarão nova seleção em fevereiro de 2024 e, posteriormente, terão a oportunidade de ingressarem na carreira militar, servindo a pátria como Soldados do Exército Brasileiro.

Fotos: Divulgação